Дрони атакували завод у російських Чебоксарах. ВІДЕО

У ніч на 9 червня безпілотники атакували місто Чебоксари у рф. Місцеві заявляють про влучання по заводу «ВНИИР-Прогрес».

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Про це повідомляють росЗМI.

За повідомленнями місцевих жителів і офіційною інформацією, щонайменше три дрони типу «Лютый» вдарили по мiсту.

Два безпілотники впали на території підприємства «ВНИИР-Прогрес», через що виробництво було тимчасово зупинене. Там спалахнула масштабна пожежа. Ще два БПЛА впали за межами міста — у полях Чебоксарського та Красноармійського округів.

Як вiдомо, підприємство «ВНИИР-Прогрес» (входить до об’єднання «АБС Електро») виробляє для російської армії супутникові приймачі серії «Комета», зокрема «Комета-М», які захищають російські БПЛА від українських засобів радіоелектронної боротьби.

Це антенні модулі з технологією подавлення перешкод CRPA (фазовані антени з адаптивною діаграмою спрямованості), які російські військові використовують для навігації авіабомб із модулями корекції та дронів-камікадзе типу «Шахед».