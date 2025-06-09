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На Сумщині загинув боєць з Івано-Франківщини Яворський Володимир

Автор: Оксана Марушкевич
09/06/2025 16:17
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Тисменицька громада втратила на війні свого Героя. Захищаючи Україну від ворога, загинув Володимир Яворський, 1974 р.н.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Яворський Володимир Євгенович народився 20.04.1974 у селі Липівка. У 2024 році став на захист нашої держави. Захищав Україну на Сумщині. Був гранатометником, головним сержантом в/ч А4030.

Загинув 05.06.2025 під час виконання бойового завдання на території Сумської області.

Тисменицька міська рада висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким Захисника!