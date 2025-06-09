З російського полону повернули двох прикарпатців

Сьогодні відбувся 66-й обмін полоненими між українською та російською стороною. В рамках обміну звільнили з полону двох прикарпатців Біника Андрія та Тимківа Анатолія.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.