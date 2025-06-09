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З російського полону повернули двох прикарпатців

Автор: Оксана Марушкевич
09/06/2025 16:34
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Сьогодні відбувся 66-й обмін полоненими між українською та російською стороною. В рамках обміну звільнили з полону двох прикарпатців Біника Андрія та Тимківа Анатолія.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

“Серед звільнених полонених – наші земляки
– Андрій Біник з Калуської громади
– Анатолій Тимків з Івано—Франківської ТГ.

 Нехай кожна родина дочекається”, – йдеться у дописі посадовиці.