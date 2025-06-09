ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У франківському коледжі фізвиховання відкрили "Алею слави прикарпатських спортсменів"
Диван на коліщатках в темній вітальні

У франківському коледжі фізвиховання відкрили “Алею слави прикарпатських спортсменів”

Автор: Олег Мамчур
09/06/2025 16:50
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Серед них – учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор, чемпіони Європейських університетських ігор 2023 року в Хорватії та срібні призери Європейських університетських ігор 2024 року в Угорщині.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

З нагоди 85-річчя Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України тут відкрили Алею спортивної слави, пише Правда з посиланням на навчальний заклад.

“Відтепер студентів і викладачів, спортсменів і гостей закладу зустрічатимуть з портретів ті, хто колись тут навчався, завдяки чиїм перемогам світ пізнавав Україну, вдивлявся в синьо-жовті кольори українського прапора, вслухався в мелодію нашого гімну”, – йдеться у повідомленні. 

У франківському коледжі фізвиховання відкрили "Алею слави прикарпатських спортсменів"