У франківському коледжі фізвиховання відкрили “Алею слави прикарпатських спортсменів”

Серед них – учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор, чемпіони Європейських університетських ігор 2023 року в Хорватії та срібні призери Європейських університетських ігор 2024 року в Угорщині.

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З нагоди 85-річчя Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України тут відкрили Алею спортивної слави, пише Правда з посиланням на навчальний заклад.