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Дружина полеглого прикарпатського воїна народила третю дитину - на жаль після загибелі батька
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дружина полеглого прикарпатського воїна народила третю дитину – на жаль після загибелі батька

Автор: Ігор Василик
18/03/2025 08:31
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17 березня в селі Старуня з пологового відділення Богородчанської центральної лікарні виписали дружину загиблого воїна Василя Палійчука разом із новонародженим сином. Це вже третя дитина в родині.

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Про це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцеву газету “Слово народу”.

Хлопчик з’явився на світ 14 березня з вагою 3 кілограми 500 грамів і зростом 51 сантиметр.

Діти Василя — дочка Анастасія та син Василь — висловили бажання назвати новонародженого Владиславом.

“Від імені всієї громади щиро вітаємо матусю з народженням сина та висловлюємо нашу підтримку й захоплення її мужністю. Подвиг Василя, самовідданість назавжди залишаться у нашій пам’яті, а народження сина – це продовження його життя”, – йдеться у дописі.