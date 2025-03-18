Дружина полеглого прикарпатського воїна народила третю дитину – на жаль після загибелі батька

17 березня в селі Старуня з пологового відділення Богородчанської центральної лікарні виписали дружину загиблого воїна Василя Палійчука разом із новонародженим сином. Це вже третя дитина в родині.

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Про це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцеву газету “Слово народу”.

Хлопчик з’явився на світ 14 березня з вагою 3 кілограми 500 грамів і зростом 51 сантиметр.

Діти Василя — дочка Анастасія та син Василь — висловили бажання назвати новонародженого Владиславом.