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Підтвердилась загибель на війні воїна з Франківщини Михайла Берчака
Диван на коліщатках в темній вітальні

Підтвердилась загибель на війні воїна з Франківщини Михайла Берчака

Автор: Ігор Василик
18/03/2025 08:14
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Скорботну звістку повідомив у мережі голова Пасічнянської територіальної громади Андрій Гунда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Прощання із героєм

Вчора, 17-го березня 2025 року полеглий захисник востаннє повернувся до рідного дому у своє рідне село Пнів.

Український солдат біля танка у лісі
Михайло Берчак

Поліг на Донеччині

Берчак Михайло Васильович народився 1990 року. Полеглий герой ніс службу в лавах ЗСУ в районі населеного пункту Часів Яр, довгий час військовий був зниклий та про нього не було жодних відомостей.

Військовий тримає щеня на природі
Михайло Берчак