Підтвердилась загибель на війні воїна з Франківщини Михайла Берчака

Скорботну звістку повідомив у мережі голова Пасічнянської територіальної громади Андрій Гунда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Прощання із героєм

Вчора, 17-го березня 2025 року полеглий захисник востаннє повернувся до рідного дому у своє рідне село Пнів.

Михайло Берчак

Поліг на Донеччині

Берчак Михайло Васильович народився 1990 року. Полеглий герой ніс службу в лавах ЗСУ в районі населеного пункту Часів Яр, довгий час військовий був зниклий та про нього не було жодних відомостей.