Підтвердилась загибель на війні воїна з Франківщини Михайла Берчака

Скорботну звістку повідомив у мережі голова Пасічнянської територіальної громади Андрій Гунда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Прощання із героєм
Вчора, 17-го березня 2025 року полеглий захисник востаннє повернувся до рідного дому у своє рідне село Пнів.
Поліг на Донеччині
Берчак Михайло Васильович народився 1990 року. Полеглий герой ніс службу в лавах ЗСУ в районі населеного пункту Часів Яр, довгий час військовий був зниклий та про нього не було жодних відомостей.