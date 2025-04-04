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ДТП у Франківську: зіткнулись Mitsubishi та Honda. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

ДТП у Франківську: зіткнулись Mitsubishi та Honda. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
04/04/2025 12:30
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В Івано-Франківську на перехресті вулиць Хоткевича та Ремісничої сталася дорожньо-транспортна пригода.

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Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід.

“Водій 1991 року народження, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlander, виїхав на перехрестя вулиць Хоткевича — Ремісничої з другорядної дороги й не пропустив автомобіль Honda CR-V, що прямував головною дорогою. За кермом останнього був чоловік 1975 року народження”, — розповіла Мриглід.

Водія Mitsubishi Outlander госпіталізували до медзакладу.