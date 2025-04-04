Володимир Бабанін повернувся на посаду начальника Франківського обласного ТЦК та СП

Володимир Бабанін знову очолив Івано-Франківський обласний ТЦК та СП після бойової посади та ймовірно формування нової бригади.

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Про це інформує Галка з посиланням на власні джерела та допис Івано-Франківського ТЦК та СП.

Як стало відомо, Володимир Бабанін повернувся на посаду начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП у лютому 2025 року.

Третього квітня на сторінці ТЦК зʼявився допис, у якому йдеться про те, що за ініціативи Бабаніна у лікарнях області військовослужбовці відвідали поранених та звільнених з полону.

Довідково

Володимир Бабанін очолив ТЦК і СП в Івано-Франківській області 3 жовтня 2023 року. До цього призначення – був командиром 109 окремого гірсько-штурмового батальйону, ексначальником штабу 128 окремої гірсько-штурмової бригади, повний лицар ордена Богдана Хмельницького.

У вересні 2024 року “Галці” стало відомо, що Бабанін залишив посаду начальника Івано-Франківського ТЦК і СП та повернувся на бойову посаду, маючи завдання сформувати нову бригаду.