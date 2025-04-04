Росія готує новий наступ: у Третій штурмовій назвали дату

Російська армія готуються до наступу вже у квітні. Резерви росіян у тилових районах проходять підготовку на полігонах. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін в ефірі Новини.Live.

“Російська Федерація, попередньо, на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які перебувають зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно дві-три дивізії. У них є резерви. Вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій”, – розповів військовий.

За його словами, бійці 3-ї ОШБр готуються до “вже більш великого наступу з боку росіян”. Зокрема, покращують інженерне облаштування позицій та продовжують підготовку особового складу.

Нагадаємо Чому провалився український контрнаступ та до чого тут Сирський