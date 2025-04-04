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Росія готує новий наступ: у Третій штурмовій назвали дату
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росія готує новий наступ: у Третій штурмовій назвали дату

Автор: Орися Корчун
04/04/2025 13:04
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Російська армія готуються до наступу вже у квітні. Резерви росіян у тилових районах проходять підготовку на полігонах. Пише ТСН

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Про це повідомив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін в ефірі Новини.Live.

“Російська Федерація, попередньо, на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які перебувають зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно дві-три дивізії. У них є резерви. Вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій”, – розповів військовий.

За його словами, бійці 3-ї ОШБр готуються до “вже більш великого наступу з боку росіян”. Зокрема, покращують інженерне облаштування позицій та продовжують підготовку особового складу.

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