Як колоритні гуцули вболівали за наших літаючих лижників у Словенії. ФОТО

Цими днями у Словенії проходить фінальний етап Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна. У ньому беруть участь і українські спортсмени, яких приїхали підтримати вболівальники з Верховини і Ворохти, одягнені у гуцульський стрій.

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Про це повідомляє Роман Клим, передає Правда.іф.

Серед них наймолодший півторарічний Йосип Дроняк з Верховини. Хлопчик також підтримував наших літаючих лижників у колоритному гуцульському одязі.