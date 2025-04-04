Як колоритні гуцули вболівали за наших літаючих лижників у Словенії. ФОТО

Цими днями у Словенії проходить фінальний етап Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна. У ньому беруть участь і українські спортсмени, яких приїхали підтримати вболівальники з Верховини і Ворохти, одягнені у гуцульський стрій.
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Про це повідомляє Роман Клим, передає Правда.іф.
Серед них наймолодший півторарічний Йосип Дроняк з Верховини. Хлопчик також підтримував наших літаючих лижників у колоритному гуцульському одязі.
“Півторарічний Йосип Дроняк з Верховини – наймолодший представник вболівальницької торсиди з гуцульських Верховини і Ворохти на фінальному етапі Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна у Планіці (Словенія)”, – йдеться у повідомленні журналіста.