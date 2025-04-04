У Дзвинячі з озера витягнули тіло жінки

У четвер, 3 квітня, в селі Дзвиняч на Івано-Франківщині з озера витягнули тіло.
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Як стало відомо МІСТУ з особистих джерел, посеред місцевого озера виявили тіло особи, без ознак життя.
Працівники поліції підняли тіло жінки на берег. Попередньо загибла 1960 року народження.
Причина та обставини загибелі встановлюються.