У Дзвинячі з озера витягнули тіло жінки

У четвер, 3 квітня, в селі Дзвиняч на Івано-Франківщині з озера витягнули тіло.

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Як стало відомо МІСТУ з особистих джерел, посеред місцевого озера виявили тіло особи, без ознак життя.

Працівники поліції підняли тіло жінки на берег. Попередньо загибла 1960 року народження.

Причина та обставини загибелі встановлюються.