Відома українська співачка вперше стала мамою

Фіналістка проєкту “Голос країни-12” та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вперше стала мамою. Пише ТСН

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Виконавиця оголосила про поповнення в родині у своєму Instagram. 25-річна артистка стала мамою ще 31 березня. В одному з пологових будинків Києва Інесса народила доньку. Співачка вже й встигла показати перші кадри з новонародженою. Виконавиця опублікувала фото, на якому вона лежала в ліжку, а поруч із нею спала донечка. Ім’я первістка артистка поки що приховує.

“31.03.2025! Наша найбільша любов! Дякую, що обрала нас!” — підписала знімок виконавиця.

Інесса Грицаєнко з донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Інесса Грицаєнко також поділилася кадрами з чоловіком. Співачка зняла на відео, як її коханий обережно заколисував донечку на руках.

Чоловік Інесси Грицаєнко з їхньою донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Підписники виконавиці вже встигли написати їй чимало коментарів, де привітали з народженням первістка. Артистці бажали насолоджуватися материнством та безмежного щастя її родині.

Вітаю вас! Щастя молодим батькам та донечці!

Щиро вітаю вашу сім’ю з поповненням! Нехай росте здорова та щаслива! І мамочці швидшого відновлення та сил!

Вітаю вас з народженням донечки! Нехай росте здоровенька вам на радість! Божої опіки вам та вашій сім’ї!

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