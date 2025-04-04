ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Відома українська співачка вперше стала мамою
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відома українська співачка вперше стала мамою

Автор: Орися Корчун
04/04/2025 14:26
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Фіналістка проєкту “Голос країни-12” та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вперше стала мамою. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Виконавиця оголосила про поповнення в родині у своєму Instagram. 25-річна артистка стала мамою ще 31 березня. В одному з пологових будинків Києва Інесса народила доньку. Співачка вже й встигла показати перші кадри з новонародженою. Виконавиця опублікувала фото, на якому вона лежала в ліжку, а поруч із нею спала донечка. Ім’я первістка артистка поки що приховує.

“31.03.2025! Наша найбільша любов! Дякую, що обрала нас!” — підписала знімок виконавиця.

Інесса Грицаєнко з донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_
Інесса Грицаєнко з донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Інесса Грицаєнко також поділилася кадрами з чоловіком. Співачка зняла на відео, як її коханий обережно заколисував донечку на руках.

Чоловік Інесси Грицаєнко з їхньою донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_
Чоловік Інесси Грицаєнко з їхньою донькою / © instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Підписники виконавиці вже встигли написати їй чимало коментарів, де привітали з народженням первістка. Артистці бажали насолоджуватися материнством та безмежного щастя її родині.

  • Вітаю вас! Щастя молодим батькам та донечці!
  • Щиро вітаю вашу сім’ю з поповненням! Нехай росте здорова та щаслива! І мамочці швидшого відновлення та сил!
  • Вітаю вас з народженням донечки! Нехай росте здоровенька вам на радість! Божої опіки вам та вашій сім’ї!

Нагадаємо Відома українська співачка вагітна первістком