Відома українська співачка вперше стала мамою

Фіналістка проєкту “Голос країни-12” та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вперше стала мамою. Пише ТСН
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Виконавиця оголосила про поповнення в родині у своєму Instagram. 25-річна артистка стала мамою ще 31 березня. В одному з пологових будинків Києва Інесса народила доньку. Співачка вже й встигла показати перші кадри з новонародженою. Виконавиця опублікувала фото, на якому вона лежала в ліжку, а поруч із нею спала донечка. Ім’я первістка артистка поки що приховує.
“31.03.2025! Наша найбільша любов! Дякую, що обрала нас!” — підписала знімок виконавиця.
Інесса Грицаєнко також поділилася кадрами з чоловіком. Співачка зняла на відео, як її коханий обережно заколисував донечку на руках.
Підписники виконавиці вже встигли написати їй чимало коментарів, де привітали з народженням первістка. Артистці бажали насолоджуватися материнством та безмежного щастя її родині.
- Вітаю вас! Щастя молодим батькам та донечці!
- Щиро вітаю вашу сім’ю з поповненням! Нехай росте здорова та щаслива! І мамочці швидшого відновлення та сил!
- Вітаю вас з народженням донечки! Нехай росте здоровенька вам на радість! Божої опіки вам та вашій сім’ї!