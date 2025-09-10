ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Коробки на полиці для вхідного контролю ліків
ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України» отримала партію вакцини Тетадіф

Автор: Уляна Роднюк
10/09/2025 20:05
Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» отримала гуманітарну партію вакцини ТЕТАДІФ (АДП-М) — анатоксину дифтерійно-правцевого зі зменшеним вмістом антигенів (АДП-М). Загальний обсяг поставки — 13 400 доз.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Партія пройшла вхідний контроль якості та дозволена до використання.

Отриману вакцину буде розподілено між закладами охорони здоров’я області для безперервного виконання Календаря профілактичних щеплень.

У пріоритеті:

• підлітки у 16 років (планова ревакцинація АДП-М);

• дорослі кожні 10 років після 16-річного щеплення (26, 36, 46 років тощо);

• наздоганяючі щеплення тим, хто пропустив ревакцинації;

З огляду на прогноз потреб, цієї кількості достатньо для забезпечення запланованих обсягів щеплень в області до кінця 2025 року.

Чому це важливо? Дифтерія та правець — інфекції з високим ризиком тяжких ускладнень і смертності. Регулярні ревакцинації АДП-М підтримують належний рівень індивідуального імунітету та сприяють формуванню колективного захисту.

