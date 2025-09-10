В Івано-Франківську п’яна, як чіп, водійка врізалась в інше авто

Патрульні склали адміністративні матеріали на нетверезу водійку, яка спричинила ДТП.
Про це повідомили в Патрульній поліції Івано-Франківської області.
У вівторок, дев’ятого вересня, патрульні отримали повідомлення щодо ДТП на вулиці Коновальця в Івано-Франківську.
Заявниця повідомила, що водійка авто “Renault” була неуважна та допустила зіткнення з її автомобілем “Nissan”.
Під час спілкування з 43-річною кермувальницею “Renault” інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Освідування підтвердило цей факт — у її крові було 3.13 проміле алкоголю.
У підсумку водійка отримала адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.