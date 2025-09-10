У Тисменицькій громаді відкрили оновлений «Дія.Центр». ФОТО

На урочистому відкритті побували заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Созоник, представники управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, а також представники Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, бізнесу та працівники ЦНАП.

Центр надання адміністративних послуг Тисменицької міської ради працює з 2020 року, а нині отримав новий формат — «Дія.Центр», що забезпечує мешканців громади сучасними адміністративними сервісами. Загалом тут доступні 365 послуг, зокрема:

реєстрація місця проживання,

витяги з Державного земельного кадастру,

послуги у сфері будівництва, а також соціальні сервіси тощо.

Активно використовуються онлайн-послуги порталу «Дія» — «єМалятко», «Компенсація за пошкоджене майно», «Надання відомостей з ЄДРВВ».

З грудня 2023 року у центрі проводиться державна реєстрація актів цивільного стану, а з червня 2025 року тут можна отримати й адмінпослуги для водія (обмін посвідчення водія, реєстрація та перереєстрація транспорту).

Відвідувачі можуть скористатися електронною чергою, POS-терміналом. Облаштовано мобільне робоче місце адміністратора для обслуговування маломобільних громадян, пандус, поручні, адаптовані санітарні кімнати, інформаційні таблички, є можливість відеозв’язку з перекладачем жестової мови. Також у приміщенні працює безкоштовний Wi-Fi і місце для самостійного замовлення е-послуг.

Під час відкриття Вадим Созоник зазначив:

«Сьогодні ми відкриваємо сьомий Дія.Центр на Івано-Франківщині, і це важливий крок у розвитку сучасної мережі адміністративних послуг області.

Важливо, що оновлений центр облаштований відповідно до принципів безбар’єрності. Це робить послуги доступними для всіх жителів громади — зокрема для людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, батьків із маленькими дітьми та людей старшого віку.

Відкриття Дія.Центру — це не лише розширення сервісів, а й вияв турботи про кожного мешканця громади. Я щиро дякую Тисменицькій міській раді за командну роботу та переконаний, що цей центр стане прикладом зручності, відкритості та якісного сервісу для всієї області».

Від імені голови ОДА Світлани Онищук її заступник вручив грамоту Марії Дутчак, адміністратору ЦНАП Тисменицької міської ради, за сумлінну працю у сфері надання адміністративних послуг.

Також він подякував голові громади за увагу до розвитку ЦНАПу та відзначив злагоджену роботу його працівників:

“Відкриття «Дія.Центру» у Тисмениці стало вагомим кроком у зміцненні сучасної мережі адміністративних послуг на Прикарпатті та дозволяє зробити державні сервіси ще більш зручними, доступними й наближеними до кожного мешканця громади”.