Прикарпатські психологи поліції провели реабілітаційні заходи для захисників

На Івано-Франківщині психологи обласної поліції організували захід для військовослужбовців. Заняття, які спрямовані на психоемоційне відновлення захисників пройшли на базі кінно-спортивного клубу «Кагава».



Пише Правда.ІФ з повідомленням Поліцію Івано-Франківської області.

Цінність іпотерапії полягає у поєднанні фізичного та психологічного відновлення. Взаємодія з кіньми допомагає зменшити рівень стресу, подолати тривожність, депресивні стани, а також сприяє відновленню довіри до оточення та самого себе.

«Коні надзвичайно чутливі до емоцій людини. Вони реагують щиро та безоцінково, що створює атмосферу безпеки й довіри. Іпотерапія допомагає нашим захисникам не лише відновити здоров’я, а й знайти внутрішню рівновагу та сили рухатися далі», – зазначила керівниця сектору психологічного забезпечення поліції Івано-Франківщини Роксолана Левицька.

Завдяки таким заходам військові отримують не лише лікувальну підтримку, а й важливий ресурс для подолання наслідків бойових травм та психологічних випробувань.

Захід організовано в межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської, а також у рамках проєкту «Пункт психологічних практик». Основна мета програми — надати якісну допомогу кожному, хто постраждав психічно внаслідок війни.