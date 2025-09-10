11 вересня на Прикарпатті очікуються зміни погоди

Вдень 11 вересня значний дощ (15-29 мм за 12год та менше ), грози, пориви південно-східного вітру 15-20м/с.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області.

Очікується І рівень небезпечності-жовтий.

Народний прогноз погоди: У цей день наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди недарма поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.

