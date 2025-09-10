Відійшов у вічність “гроза стометрівки” Василь Парфан

Його знали тисячі містян як «Пане, дайте пару копійок». Він став живим символом Івано-Франківська, а тепер його не стало.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 10 вересня 2025 року відійшов у вічність Василь Ярославович Парфан (14 січня 1955 — 10 вересня 2025), пише Правда.

Він залишив слід не лише в пам’яті франківців, а й у культурному житті міста. Василь Парфан назавжди залишиться у пам’яті іванофранківців, як жива легенда міста, символ стометрівки і простий чоловік, що вмів викликати емоції.

Попрощатися з легендою Івано-Франківська можна буде завтра, 11 вересня, у його рідному селі Підгір’я.