В Івано-Франківську сталася бійка між молодиками

10 вересня близько 22:30 на вулиці Чорновола в Івано-Франківську між двома молодиками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Працівники Нацгвардії, які здійснювали патрулювання центральної частини міста, оперативно припинили конфлікт та доставили правопорушників у Івано-Франківське районне управління поліції, інформує Правда.

Правоохоронці уже встановили учасників інциденту. Хлопцям – 22 та 17 років.

Поліцейські розпочали перевірку. Згодом буде надана правова кваліфікація події.