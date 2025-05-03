Дві громади Івано-Франківщини не виділили коштів на обороноздатність у першому кварталі 2025 року

Витвицька та Переріслянська територіальні громади стали єдиними в області, які не спрямували жодної гривні на підтримку Збройних Сил України.

Упродовж першого кварталу 2025 року територіальні громади Івано-Франківщини, разом із обласним бюджетом, передбачили значні видатки на потреби обороноздатності та підтримку сил безпеки та оборони держави – понад 271 мільйон гривень, пишуть Версії.

Про це під час наради структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації розповіла директорка департаменту фінансів Наталія Кучма.

“На виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та забезпечення недоторканості державного кордону з місцевих бюджетів області, включаючи обласний бюджет, на 2025 рік передбачено видатки в обсязі 1 мільярд 108 мільйонів 892,5 тисяч гривень, з яких у першому кварталі спрямовано 271 мільйон 852 тисячі гривень, що складає 5,8% від загального обсягу видатків по загальному та спеціальному фондах за цей період”, – повідомила очільниця департаменту фінансів.

Безпосередньо військовим частинам надано допомоги на суму 111 мільйонів 28 тисяч гривень, що становить 3,2 % від загального обсягу надходжень до місцевих бюджетів області.

Загалом із початку року із бюджетів різного рівня Прикарпаття на підтримку ЗСУ виділено:

44,7 млн грн – з обласного бюджету (8,3% від загального обсягу видатків), 151 млн грн – з бюджету Івано-Франківської ТГ (12,7%), 14,9 млн грн – з Калуської громади (6,0%), 4,4 млн грн – з Надвірнянської громади (3,6%), 3,5 млн грн – з Коломийської ТГ (1,7%), 3,2 млн грн – з Ямницької ТГ (7,0%), 2,9 млн грн – з Нижньовербізької ТГ (10,6%), 2,7 млн грн – з Ворохтянської громади (10,7%).

Водночас, найменше виділили: Вигодська ТГ – 20 тис. грн, Кутська ТГ – 26,1 тис. грн, Рожнівська ТГ – 37,4 тис. грн, Брошнів-Осадська ТГ – 52,5 тис. грн, Спаська ТГ – 79,2 тис. грн.

«Не спрямовували взагалі впродовж першого кварталу цього року кошти на обороноздатність Витвицька та Переріслянська територіальні громади», – зазначила директорка департаменту фінансів ОДА.

Наталія Кучма звернулась до голів і депутатів громад переглянути бюджети і збільшити видатки на оборону.