На Івано-Франківщині громада зустріне скорботний кортеж з полеглим Мохняком Романом

У понеділок, 5 травня, орієнтовно о 14:20 годині траурний кортеж з тілом воїна Романа Мохняка проїжджатиме через місто Тисмениця.

Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Маршрут: м. Івано-Франківськ (час 14:00) – м.Тисмениця, вул. Галицька (приблизний час 14:20 год.) – вул. Шевченка – вул. Об’ізна – с. Підпечери, вул. Франка, 31.

Панахида за полеглим відбудеться у понеділок, 5 травня, в домі загиблого о 19 годині.

Чин похорону у вівторок, 6 травня, об 11 годині.