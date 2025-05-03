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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині громада зустріне скорботний кортеж з полеглим Мохняком Романом

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 22:30
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У понеділок, 5 травня, орієнтовно о 14:20 годині траурний кортеж з тілом воїна Романа Мохняка проїжджатиме через місто Тисмениця.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Маршрут: м. Івано-Франківськ (час 14:00) – м.Тисмениця, вул. Галицька (приблизний час 14:20 год.) – вул. Шевченка – вул. Об’ізна – с. Підпечери, вул. Франка, 31.

Панахида за полеглим відбудеться у понеділок, 5 травня, в домі загиблого о 19 годині.

Чин похорону у вівторок, 6 травня, об 11 годині.

“Зустріньмо та гідно проведімо Героя, який віддав своє життя у боротьбі за Україну.

Вічна пам’ять і слава захисникові України!” – йдеться у дописі