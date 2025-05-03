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Українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу, – Зеленський 

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 22:41
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Завдяки операції Сил оборони України на території тимчасово окупованого Криму було знищено ще один російський літак – другий за добу.

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Про це розповів у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

“Блискучим було збиття російського літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму. Мінус ще один, другий російський літак за добу. Також знищено військові склади”,- сказав глава держави.

Нагадаємо, що 2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.