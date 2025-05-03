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Зберегти природу для майбутніх поколінь: на Івано-Франківщині висадили 4000 саджанців

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 23:02
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Команда Івано-Франківської ОДА спільно з лісівниками на території одного з лісництв області ми висадили понад 4000 саджанців модрини та дуба.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Команда Івано-Франківської ОДА долучилася до глобальної ініціативи Greening of the Planet та всеукраїнської програми Президента України Володимира Зеленського «Зелена країна», яка впродовж чотирьох років об’єднує людей із різних куточків країни заради спільної мети – озеленення України.

Відновлення лісів — інвестиція в здоров’я нації і збереження природи.