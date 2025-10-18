Двох людей врятували з пожеж на Прикарпатті

17–18 жовтня на території Івано-Франківщини рятувальники двічі залучалися до ліквідації пожеж речей домашнього вжитку у житловому секторі. У кожному з випадків вдалося врятувати людей.
Так, 17 жовтня о 15:56 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Коршів, Коломийського району. Там загорілися речі домашнього вжитку в кімнаті приватного житлового будинку на площі 20 м², повідомляє ДСНС області.
Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на свіже повітря маломобільну жінку 1937 року народження.
18 жовтня о 08:19 сталося задимлення з підвального приміщення п’ятиповерхового житлового будинку в місті Калуш, по вулиці Богдана Хмельницького.
Під час проведення розвідки та гасіння пожежі, надзвичайники врятували чоловіка.
Обидві пожежі обійшлися без травмованих.