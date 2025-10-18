У Франківську планують викорчувати понад 200 пнів і висадити на їхньому місці дерева

В Івано-Франківську тривають роботи з видалення пнів на місцях, де раніше були зрізані аварійні чи старі дерева. До кінця поточного року заплановано викорчувати 211 пнів, 55 – вже видалено.

Про це повідомив директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

“Роботи виконуються поступово, адже процес технічно складний: часто пні розташовані біля комунікацій, тротуарів, бордюрів чи під проїжджою частиною. Потрібно не лише викорчувати дерево, а й відновити покриття, підготувати місце для висадки нового саджанця”, – пише Смушак.

А також пояснює чому це важливо:

пні зрізаних дерев псують вигляд міста, заважають утриманню територій, покосу трави й руху пішоходів;

вони можуть бути джерелом грибків та шкідників, які заражають здорові дерева;

на місці пня не можна висадити нове дерево, поки не буде очищено ґрунт і коренева система не буде повністю видалена.

Посадовець зазначає, що поступово на цих місцях з’являться будуть висаджувати нові дерева.