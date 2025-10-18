На війні поліг прикарпатець Кузьмин Микола

Підтвердилась загибель Кузьмина Миколи, мешканця села Лоп’янка, Долинської громади.

Про це повідомляє очільник Долинської громади Іван Дирів.

Воїн загинув 26 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманське Покровського району. До 16 жовтня 2025 року вважався зниклим безвісти.