На війні поліг прикарпатець Кузьмин Микола

Підтвердилась загибель Кузьмина Миколи, мешканця села Лоп’янка, Долинської громади.
Про це повідомляє очільник Долинської громади Іван Дирів.
Воїн загинув 26 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманське Покровського району. До 16 жовтня 2025 року вважався зниклим безвісти.
“Солдат, стрілець-санітар, вірний присязі та своїй державі — він до останнього подиху стояв за Україну. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам. Вічна шана і слава Герою України!”, – йдеться у повідомленні.