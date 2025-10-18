ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті рятувальники ліквідували дві пожежі — ФОТО

Автор: Олег Мамчур
18 жовтня рятувальники Івано-Франківської області двічі виїжджали на виклики, пов’язані з займаннями будівель — у Загвіздянській територіальній громаді та селі Кропивище Коломийського району.

Про це Правді повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Перша пожежа сталася о 13:50 на території одного з підприємств у Загвіздянській ТГ Івано-Франківського району. На момент прибуття вогнеборців горіла покрівля складського приміщення, піддони та готова продукція на площі близько 30 м². Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко зупинити: о 14:13 її локалізували, а о 14:23 — повністю ліквідували.

Пожежники гасять вогонь на промисловому об’єкті

Друге займання сталося вже о 14:14 у селі Кропивище Коломийського району — горів господарський комплекс у приватному домогосподарстві. Вогонь охопив площу близько 90 м². Пожежу локалізували о 14:44, а остаточно ліквідували о 15:21.

Пожежник гасить пожежу у будівлі з димом

На щастя, унаслідок обох пожеж ніхто не постраждав.

