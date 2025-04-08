Двох неповнолітніх прикарпатців засудили за підпал автомобілів ЗСУ

Долинським районним судом Івано-Франківської області 04 квітня 2025 року ухвалено вирок в кримінальній справі про підпал автомобілів військовослужбовців ЗСУ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Долинський районний суд Івано-Франківської області

Суд встановив, що один з неповнолітніх жителів Долинської ТГ, переглядаючи в соціальних мережах оголошення з пропозиціями роботи, виявив пропозицію заробітку за винагороду в сумі 1500 доларів США за виконану роботу від одного з користувачів месенджеру «Telegram» та повідив автора, що «готовий працювати», після чого отримав відеоматеріали щодо змісту роботи, яку необхідно виконати для отримання грошової винагороди, а саме: підпали релейних шаф «Укрзалізниці», підпали будівель «територіальних центрів комплексування та соціальної підтримки» (ТЦК та СП), підпали автомобілів, які використовуються Збройними Силами України.

Неповнолітній погодився на пропозицію вчинити підпали автомобілів, які використовуються Збройними Силами України за відповідну грошову винагороду та залучив до цієї «роботи» свого повнолітнього родича М.

Отримавши інструкції від свого «куратора», вони виготовили легкозаймисту речовину шляхом змішування бензину з маслом та вночі 13 липня 2024 року на велосипедах приїхали до будинку по вул. Грушевського, 14/а, в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, де підпалили автомобіль марки «Grand Cherokee», який перебував у законному користуванні військовослужбовця ЗСУ, за що на банківську картку отримали кошти в сумі 42 200,00 грн., якими поділилися.

Після успішного здійснення цього злочину дані особи підшукали ще 2 автомобілі, які за зовнішніми ознаками належать військовослужбовцям Збройних Сил України та узгодили спільний план щодо їх підпалу.

Вночі 04 серпня 2024 року вони підпалили автомобіля марки «NISSAN NAVARA AVENTURA», закріплений за військовослужбовцем ЗСУ, що знаходився на площадці неподалік від приміщення колишнього готелю «Карпати» в м.Долина та при спробі підпалу автомобіля марки «Mitsubishi», що знаходився поряд, були затримані оперативними працівниками Служби Безпеки України на місці вчинення злочину.

В суді обвинувачений М. повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень: перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, умисному знищенні та пошкодженні чужого майна шляхом підпалу та закінченому замасі на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, у вчиненому розкаявся, детально розповів обставини вчинених злочинів.

При ухваленні вироку суд врахував відношення обвинуваченого до скоєного ним злочину, наявність кількох пом’якшуючих покарання обставин, його молодий вік та позицію сторони обвинувачення і, застосувавши ст. 69 КК України, призначив йому м’якше покарання, аніж передбачено статтями, за якими його визнано винним, обравши покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Слід надіятися, що цей вирок суду заставить задуматися любителів легкого і швидкого заробітку, перш ніж погодитися на пропозицію представників спецслужб ворожої держави та вбереже їх від тюрми.