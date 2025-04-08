Працевлаштував депутата, який привласнив понад 550 тисяч: на Прикарпатті засудили директора ліцею

Івано-Франківський міський суд виніс вирок директору Підліського ліцею Загвіздянської сільської ради. Чоловіка визнали винним у службовій недбалості, яка призвела до збитків на 554 386 гривень.

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Як йдеться у судовому документі від 3 квітня, у 2020 він звернувся за допомогою до тоді ще секретаря Загвіздянської сільської ради, депутата від “ЄС” Дмитра Шкаврітка – попросив, аби той вів бухгалтерію закладу. Далі директор офіційно влаштував Шкаврітка на посаду бухгалтера ліцею. Тож так той отримав доступ до електронних підписів директора та банківських рахунків ліцею, пише Бліц-Інфо.

Використовуючи ці повноваження, Шкаврітко незаконно перерахував 541 370 гривень з рахунків Підліського ліцею на рахунки Стебницької гімназії та Лисецького ліцею, а згодом — на власний рахунок у ПриватБанку. Крім того, він завищував собі зарплату.

У вироку зазначається, що такі зловживання стали можливими через недбалість директора, який передав бухгалтеру свої електронні підписи та не контролював фінансову діяльність закладу, хоча мав усі повноваження для цього.

Загалом махінації Шкаврітка призвели до втрати 554 386,44 грн бюджетних коштів, виділених на утримання ліцею.

У суді директор визнав провину, розкаявся та підтвердив обставини злочину. Суд врахував його позитивні характеристики, відсутність судимостей, наявність малолітньої дочки з інвалідністю та низький ризик повторного злочину за оцінкою пробації.

Представник потерпілої сторони — Загвіздянської громади — також просив не карати обвинуваченого суворо.

Тож суд ухвалив наступне:

Визнати директора винним за ч. 2 ст. 367 КК України та призначити 2 роки позбавлення волі з річним позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Однак на підставі ст. 75 КК України суд звільнив його від відбування основного покарання, встановивши рік іспитового строку. Додаткове покарання у вигляді обмеження права на посади залишається чинним.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.