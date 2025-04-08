“Мерседесозалежність”: що задекларував очільник регіонального фонду держмайна Володимир Солонина

Минулого року керівник регіонального відділення Фонду державного майна франківець Володимир Солонина купив Mercedes-Benz преміумкласу, ще один отримав у спадщину.
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Згодом один із кросоверів продав… власній дружині, пише КУРС.
Керівник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях Володимир Солонина подав е-декларацію про доходи за 2024 рік. Минулого року він заробив 531 478 гривень заробітної плати та отримав 650 000 гривень від своєї дружини Лілії, яка купила в нього автомобіль Mercedes-Benz GLC 350 Е 2019 року випуску.
На ринку в Україні гібридні кросовери Mercedes-Benz GLC 350 Е 2019 року стартують від 1 300 000 гривень. Однак Солонина у декларації вказав, що купив його у США у липні минулого року за 605 646 гривень.
У вересні минулого року Володимир Солонина отримав у спадщину від свого батька Mercedes-Benz GLC 300 2015 року випуску, вартість якого вказав 500 000 гривень, хоча ринкова вартість таких авто удвічі вища. Відтак автомобіль із США Солонина продав своїй дружині. Якщо вірити е-декларації, то дружині Солонина продав авто майже на 45 000 гривень дорожче, аніж купив його.
Лілія Солонина працює у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. У 2024 році вона заробила 659 097 гривень. Крім того, у липні минулого року отримала 600 000 від продажу автомобіля Mercedes-Benz знову-таки класу GLC, але 2016 року випуску. Це авто жінка придбала у 2023 році начебто за 418 820 гривень.
З нерухомості Солонина задекларував будинок 78,2 кв. м та земельну ділянку 1886 кв. м у селі Угринів, які належать його дружині з 2020 року. Також держслужбовець вказав, що живе у квартирі на 85,1 кв. м в Івано-Франківську, власницею якої є його сестра Галина Бондар.
Із заощаджень Володимир Солонина задекларував 800 000 тисяч гривень готівки. Ще 150 000 гривень готівкою зберігає Лілія Солонина.