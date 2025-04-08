На кількох вулицях Франківська планують оновити дорожню розмітку

В Івано-Франківську планують нанести горизонтальну дорожню розмітку на кількох вулицях міста. Початок аукціону запланований на 11 квітня.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку

Замовником робіт є департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради.

Очікувана вартість нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях міста – 3 025 705 гривень.

Попередньо, нанести горизонтальну дорожню розмітку планують на таких ділянках:

вулиця Тисменицька;

вулиця Незалежності (від вулиці Тисменицької до вулиці Залізничної);

вулиця Івасюка;

вулиця Юності;

вулиця Микитинецька;

вулиця Угорницька;

вулиця Івана Павла ІІ;

вулиця Миру;

вулиця Деповська;

розворотне кільце на вулиці Хоткевича;

вулиця Софіївка;

вулиця Василіянок (від перехрестя з вулиці Галицькою до вулиці Військових Ветеранів);

перехрестя вулиць Василіянок – Дністровська – Тарнавського;

перехрестя вулиць Василіянок – Вовчинецька;

перехрестя вулиць Василіянок – Грушевського – Мулика – Грюнвальдська.

Виконавця визначать за результатами відкритих торгів.

Роботи, згідно з інформацією про закупівлю, мають бути завершені до 31 жовтня 2025 року. Розрахунки із виконавцем проведуть тільки за фактично надані послуги протягом 120 банківських днів після підписання Замовником представлених Виконавцем належно оформлених актів наданих послуг та довідок про вартість наданих послуг.