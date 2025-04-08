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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї виявили тіло молодої жінки без ознак життя

Автор: Оксана Марушкевич
08/04/2025 21:04
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25-річна дівчина загинула через падіння з висоти біля новобудови в Коломиї.

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05.04.2025 року близько 7.30 год. до поліції поступило повідомлення про те, що неподалік бульвару Лесі Українки в Коломиї виявлено тіло жінки без ознак життя.

Виїздом СОГ на місце події виявлено , що це жінка 1998 р.н. Під час огляду тіла за участю судово-медичного експерта слідів насильницької смерті не виявлено.

Слідчим відділенням Коломийського РВП внесено відомості до ЄРДР за ст. 115 – 1 ККУ ( нещасний випадок). Триває досудове розслідування.