Двох прикарпатців оштрафували за спробу шахрайського переправлення військовозобов’язаного за кордон

Двоє прикарпатців намагалися ошукати військовозобов’язаного, пообіцявши організувати йому незаконний перетин кордону за 10 тисяч євро. Їх оштрафували на понад 80 тисяч гривень.

Про це пише Галка з посиланням на вирок Івано-Франківського міського суду.

Як встановив суд, у грудні 2024 року обвинувачені, діючи за попередньою змовою, знайшли потенційного “клієнта” — чоловіка, який хотів виїхати за кордон, не маючи на те законних підстав. Вони переконали його, що можуть організувати переправлення до країн ЄС, і призначили зустріч в Івано-Франківську.

23 грудня військовозобов’язаний прибув до Івано-Франківська та поселився в готелі, як йому наказали. Наступного дня його забрали на мікроавтобусі та вивезли на одну з вулиць міста, де він передав одному з обвинувачених 6 тисяч євро — як аванс. Після цього гроші були передані спільнику на автозаправці в селі Микитинці.

Втім, уже того ж дня обох зловмисників затримала поліція. Як з’ясувалося, жодного реального плану для переправлення чоловіка за кордон вони не мали — лише намір заволодіти його грошима. Обидва обвинувачені повністю визнали свою вину, пояснили, що йшли на злочин через скрутне матеріальне становище, розкаялись і просили призначити штраф замість позбавлення волі. Потерпілий не мав до них претензій.

Суд визнав дії чоловіків закінченим замахом на шахрайство, вчиненим в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди (ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 190 КК України). Обом призначено штраф по 85 тисяч гривень.

Мобільні телефони зловмисників їм повернуть, як і автомобілі, на яких вони пересувалися. Гроші, які використовувалися в якості доказів, залишать у матеріалах справи.