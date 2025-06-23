У лікарняній палаті помер захисник з Франківщини Санагурський Дмитро

Днями страшна звістка про втрату прийшла у Рогатинську громаду. Відійшов у вічність захисник України – наш земляк, уродженець с. Жовчів Дмитро Богданович Санагурський. Майже три роки воїн самовіддано захищав рідну землю від ворога. Мріяв про перемогу і повернення додому. На жаль, раптова смерть перекреслила усі плани на майбутнє.

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Повідомляє Рогатинська міська рада, пише Правда.іф.

Дмитро Санагурський народився 1.03.1970 року у с.Жовчів. Після закінчення місцевої школи продовжив навчання у Львівському сільськогосподарському інституті (м. Дубляни). З 1988 до 1990 проходив військову строкову службу. У 1990 році створив сім’ю. Разом з дружиною народили і виховали двох дітей – дочку Мар’яну та сина Арсена. Працював інженером-землевпорядником в Івано – Франківському філіалі інституту землеустрою, головним спеціалістом земельного кадастру. Повномасштабна війна застала чоловіка у рідному селі. Дмитро був мобілізований до лав Збройних Сил України 27 грудня 2022 року. Служив у 63-тій окремій механізованій бригаді. Понад два роки сержант Дмитро Санагурський гідно виконував свій військовий обов’язок. Життя бійця обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. На момент смерті Дмитру було 55. Без найріднішої людини залишились мати, дочка та син.

Церемонія прощання із захисником відбудеться 26 червня у м. Калуш, де проживає дочка Героя.

Похорон розпочнеться о 10.00. год.