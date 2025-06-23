У Франківську розкажуть, як отримати $5000 на розвиток або відновлення бізнесу

23 червня франківцям розкажуть, як отримати фінансування на бізнес — гранти у розмірі $1000 і $5000, менторську підтримку та інші можливості.

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Це частина гуманітарного проєкту «Довіра». Подію організовує місцевий Гончаренко центр у партнерстві з чеською організацією «Людина в біді». Участь безоплатна.

За словами директорки простору Оксани Кузьменко, це подія для тих, хто давно мріє відкрити власний бізнес і шукає конкретну підтримку: гроші, менторство, спільноту. Пояснять, як усе працює: хто може отримати фінансування, які документи потрібні, як оформити заявку, на що звертають увагу донори.

«Ми знаємо, як складно тримати справу в країні, де щодня щось змінюється. Але підтримка є. І її треба вміти взяти. Саме тому відкриваємо для франківців нові можливості — і якраз проєкт «Довіра» — один із них. Чекатимемо як підприємців, так і тих, хто поки лише мріє про власну справу. Бо мрії мають ставати реальністю», — каже Оксана Кузьменко.

Окрім практичної частини, буде нетворкінг — щоб знайти однодумців, партнерів або просто підтримку. Учасники зустрічі дізнаються:

як податися на грант до $1000 або $5000;

які документи необхідні та як їх підготувати;

хто може претендувати на участь у програмі;

як працює менторська та психологічна підтримка для бізнесу;

і як використовувати нетворкінг, аби знайти нових партнерів чи клієнтів.

Подію проведуть у понеділок, 23 червня, о 17:00 на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113.

Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.