Двом прикарпаткам замінили серцевий клапан без жодного розрізу грудної клітки

Двом прикарпаткам, віком 70+, замінили серцевий клапан за найсучаснішою технологією TAVI без жодного розрізу грудної клітки. Це пацієнтки, для яких операції на відкритому серці були б надзвичайно високим ризиком.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

В ЦМКЛ імплантацію транскатетерного аортального клапана лікарі здійснили через невеликий розріз (3 см) на правому стегні, без жодних розрізів на грудній клітці та на працюючому серці – без зупинки кровообігу.

«Кожна з пацієнток має великий перелік додаткових захворювань, що значно підвищують ризик операції чи ускладнюють реабілітацію після неї. Наприклад, одна з пацієнток має бронхіальну астму, тому тривале використання апарату штучної вентиляції легень могло б бути для неї ризикованим. Інша – до цього мала декілька переломів хребта і могла мати ускладнене загоєння післяопераційної рани та великі труднощі в реабілітації», – пояснює серцево-судинний хірург Світлана Сарапук.

У стислому вигляді транскатетерний клапан, який імплантують, є досить компактний, щоб пройти по судинах до серця і потрапити в те місце, куди його потрібно встановити. Там він розширюється до потрібного розміру і починає виконувати функції, на які вже не здатен рідний клапан.

Операційна команда відділення інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії:

Завідувач відділенням, серцево-судинний хірург Олег Совтус, серцево-судинний хірург Світлана Сарапук.

Ехо-кардіоскопічний супровід – лікар-кардіолог Юлія Бартків.

Анестезіологи – Андрій Вовчук, Ігор Максимюк, Євген Грущак, Орест Борецький.

Медичні сестри – Віра Черпак, Анна Веркалець.

“Операційна бригада вдячна проктору Андрію Хохлову а також представнику компанії «Medtronic», що здійснює науково-практичний супровід програми «TAVI» в Україні Іллі Марцинюку2, – йдеться у дописі

Такі сучасні технології операцій доводять, що вада аортального клапана – не вирок. Ще одна із переваг проведення TAVI – малотравматичність і, відповідно, короткий період реабілітації та перебування пацієнта у медзакладі. Наші пацієнтки зараз почувають себе добре та потрохи готуються до виписки.

До слова, в ЦМКЛ вже вчетверте успішно провели операцію TAVI. Вперше наприкінці 2023 року, вдруге – 2024, і одразу дві заміни серцевих клапанів – 2025. Такі операції є безкоштовними для пацієнтів, закупівля клапанів і розприділення їх на медзаклади здійснюється державою.