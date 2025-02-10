Смерть 5-річного хлопчика під час лікування зубів у Львові: лікарці-анестезіологині повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру лікарці-анестезіологині в тому, що вона займалася лікарською діяльністю без спеціального дозволу, що спричинило смерть 5-річної дитини під час лікування зубів.

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Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

У прокуратурі не розповіли, про яку справу йдеться, але, судячи з матеріалів справи, мова йде про 5-річного Велеса Пашника.

Як установило слідство, в грудні 2023 року під час лікування зубів в одній з приватних клінік Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому. Майже через місяць, незважаючи на вжиті лікарями заходи, він помер у одній з лікарень, не приходячи до тями.

“З’ясовано, що лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дитячим населенням та досвіду. Відтак, через фахову недбалість, обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення при стоматологічному втручанні. У подальшому це призвело до тяжких наслідків та смерті пацієнта”, — йдеться у повідомленні.

Велес Пашник. Віктор Пашник/Facebook

За інформацією прокурорів, у серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослому населенню, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю “дитяча анестезіологія”.

“Додатково до цього було отримане ще посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому за напрямком «дитяча анестезіологія». У подальшому, фігурантка використала ці документи для залучення її до надання медичної допомоги дітям у приватній стоматологічній клініці”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Підозрюваній інкримінують зайняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, використання завідомо підробленого документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.