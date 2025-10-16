Двом прикарпатським спортсменам призначили стипендії Президента України

Прикарпатські спортсмени — серед стипендіатів Президента України.
Йдеться про двох спортсменів: Єву Карапату — срібну призерку всеукраїнських змагань зі спортивного орієнтування та Іллю Стрільця — переможця всеукраїнських змагань з вільної боротьби.
Прикарпатцям призначили стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які досягли високих результатів у всеукраїнських спортивних змаганнях.
“Слова вдячності тренеру Іллі Михайлу Дмитришину. Дякую спортсменам за досягнення, а тренерам і батькам — за щоденну працю, підтримку й віру в юні таланти!”, — зазначила Світлана Онищук.