Двом прикарпатським спортсменам призначили стипендії Президента України

Прикарпатські спортсмени — серед стипендіатів Президента України.

Йдеться про двох спортсменів: Єву Карапату — срібну призерку всеукраїнських змагань зі спортивного орієнтування та Іллю Стрільця — переможця всеукраїнських змагань з вільної боротьби.

Прикарпатцям призначили стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які досягли високих результатів у всеукраїнських спортивних змаганнях.