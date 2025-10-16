У Франківську родинам захисників безкоштовно допомагають із ремонтом житла

Комунальний заклад “Дім Воїна” в Івано-Франківську надає родинам захисників безкоштовні послуги з ремонту житла. Програма “помічник родини захисника” працює з початку 2024 року і допомагає сім’ям військових у побутових питаннях.

Послугою можуть скористатися родини військовослужбовців, які перебувають на фронті, загинули або зникли безвісти. Майстер КЗ “Дім Воїна” виконує дрібні ремонтні роботи в квартирах та будинках.

До послуги звернулася Марія Іщенко, дружина Героя, який зник безвісти. Жінка живе на вулиці Тролейбусній. Раніше всі роботи по дому виконував її чоловік.

Після зникнення чоловіка Марія намагалася ремонтувати квартиру самостійно. Це давалося їй важко. Про безкоштовну програму вона дізналася на зустрічі дружин зниклих безвісти захисників.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“Коли чоловік був вдома, він сам виконував цю роль, а зараз, звернувшись у “Дім Воїна”, це виконує людина безкоштовно”, — розповіла Марія Іщенко.

Майстер замінив у квартирі дві розетки і люстру. Жінка подякувала за виконану роботу. Вона вважає послугу корисною для родин військових.

Всі роботи виконує один фахівець Віталій Ковбасюк. За день він отримує від трьох до п’яти викликів. Іноді майстер працює поза робочим часом.

“Мені ця робота приносить естетичне задоволення, і мені подобається, що я допомагаю людям”, — сказав Віталій Ковбасюк.

Фахівець виконує заміну вимикачів, розеток, кранів та змішувачів. Він також ремонтує каналізаційні комунікації. Найчастіше до нього звертаються з питаннями, пов’язаними з електрикою.

“Стараємося допомогти, навіть якщо в чомусь некомпетентний, то в людей запитуюсь, як правильно зробити”, — йдеться в коментарі майстра.

Віталій Ковбасюк не бере на себе великі ремонти. Дрібний ремонт він може зробити. Майстер вважає це не просто роботою, а покликом серця.

Програму запровадили 1 січня 2024 року. Ідея створення послуги виникла наприкінці 2023 року. КЗ “Дім Воїна” став одним із перших закладів в Україні, який почав надавати таку допомогу.

“На початку ми не знали, чи будуть люди звертатись до нас”, — зазначив директор КЗ “Дім Воїна” Микола Крошний.

Після першого місяця роботи стало зрозуміло, що послуга потрібна. Люди почали дзвонити та звертатися за допомогою. Заклад розуміє, що не кожна жінка може справитись із дрібними побутовими труднощами.

У переліку послуг близько тридцяти видів робіт. Фахівець може замінити розетку, прикрутити люстру, поміняти змішувач або кран. Всі роботи виконуються безкоштовно.

“Якщо потрібно купити нові елементи для ремонту, то люди їх купляють за свої кошти, а наш фахівець безкоштовно їх міняє і ремонтує”, — пояснив Микола Крошний.

Міська влада розуміє, що залишитись без чоловічих рук для жінки важко. Місто старається допомагати родинам захисників не тільки вшануванням пам’яті. Допомога надається і в елементарних побутових питаннях.

“Це бригада, яка робить дрібні ремонтні роботи”, — підсумував Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Розетку чи сантехніку потрібно купити самостійно. Роботи виконують працівники комунальної установи “Дім Воїна”. Міський голова вважає це хорошою ініціативою учасників бойових дій.

“Це покликано хоча б у такий спосіб дещо допомогти в таких хатніх роботах”, — йдеться в коментарі Руслана Марцінкова.

Послугою можуть скористатися дружини та матері воїнів. Програма допомагає ветеранам та учасникам бойових дій. Родини захисників можуть замовляти дрібні роботи безкоштовно.

Щоб отримати послугу, потрібно звернутися через офіційну сторінку “Дім воїна” у соцмережах. Можна прийти безпосередньо до закладу на вулиці Січових стрільців, 8. Також працює телефон для зв’язку: +380 67 667 00 39.