Катували людей та відбирали майно: у Тернополі затримали групу військових

Правоохоронці на Тернопільщині затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у тому, що вони незаконно позбавляли волі людей, катували їх, вимагали гроші та відбирали майно, зокрема, й у поранених на війні бійців, які проходили реабілітацію.

Сімом фігурантам оголошено підозри, шістьох затримано під час спецоперації, повідомили у Національній поліції у середу, 15 жовтня.

Серед постраждалих — поранені військові

За даними слідства, зловмисники нападали на громадян, вивозили їх за межі міста, били та змушували платити викуп або віддавати цінності. Серед постраждалих – важкопоранені на лікуванні. За даними Нацполіції, зафіксовано кілька випадків крайньої жорстокості.

Зокрема, в одному випадку нападники перестріли на вулиці одного з чинних військовослужбовців, який перебував на лікуванні, силоміць посадили в мікроавтобус і вивезли у невідомому напрямку, побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. В іншого тернополянина відібрали автомобіль, який згодом виявили на Київщині.

В ще одному інциденті нападники застосували до жертви сльозогінний газ, заштовхали чоловіка в авто, вивезли за місто, роздягнули, облили легкозаймистою речовиною, змусили бігти перед машиною, побили та тримали три дні в нелюдських умовах.

Ще один потерпілий постраждав від дій зловмисників на Івано-Франківщині: підозрювані зупинили його авто, пересадили у свій транспорт, викрали машину.

Усіх жертв зловмисники залякували розправою за звернення до поліції, повідомили правоохоронці.

Обшуки провели у трьох областях

Оперативники карного розшуку та слідчі ГУ Нацполіції в Тернопільській області провели спецоперацію за сприяння міноборони, Військової служби правопорядку та Тернопільської спеціалізованої прокуратури Західного регіону. Участь у ній також брали бійці роти поліції особливого призначення та КОРД з чотирьох областей. Обшуки відбулися на Тернопільщині, Київщині та Харківщині; затримано шістьох осіб. Вилучено мобільні телефони, авто, зброю та інші докази.

Сімом фігурантам вже оголосили підозри за частиною другою статті 127 (катування), частиною другою статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною четвертою статті 187 (розбій) та частиною другою статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних.

Затримання групи військових прокоментували у Третій штурмовій

Згодом пресслужба Третьої штурмової бригади оприлюднила офіційну заяву щодо затримання групи військових на Тернопільщині, вказавши, що є дані проте, що вони “начебто є бійцями Третьої штурмової”.

“Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України. Третя штурмова — один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії”, – йдеться у заяві, оприлюдненій у Telegram.

Зазначимо, що наразі не було офіційних повідомлень про те, що підозрювані у катуванні та викраденні людей є військовослужбовцями саме цієї бригади.