Двоє гравців “Прикарпаття” — у символічній збірній 12-го туру Першої ліги

Sport Arena називає символічну збірну чергового туру VBET Першої ліги сезону 2025/26.

Після гостьової перемоги над “Металургом” (0:3) до числа найкращих гравців туру увійшли одразу два гравці івано-франківської команди — центральний захисник Сергій Швець, для якого це перше подібне визнання у сезоні, і нападник Андрій Хома, котрий відкрив рахунок і віддав результативну передачу. Для форварда “Прикарпаття-Благо” – це вже 8-й гол і четверте потрапляння до 11-ки кращих гравців у чемпіонаті.

Центральний захисник – Сергій Швець (Прикарпаття-Благо)

Металург не має куди відступати, тож у домашньому матчі з Прикарпаттям грав тільки на перемогу, проте захист гостей діяв злагоджено та сильно, а конкретно Швець виграв біля 20 м’ячів, на відбираннях, підбираннях і перехопленнях, а також вдало діяв «на другому поверсі». Саме Сергій почав першу результативну комбінацію, висунувшись вперед і закинувши м’яча на хід Хомі. Є підстави вважати, що ранній гол повністю зламав плани на гру запоріжців.

Нападник – Андрій Хома (Прикарпаття-Благо)

У Запоріжжі Прикарпаття здобуло першу в новому сезоні перемогу з розгромним рахунком, а Хома видав справжній бенефіс – утримати нападника було важко, він створював загрозу в різних ігрових ситуаціях і постійно боровся за м’яч – навіть після вимушеної заміни лідера команди Цюцюри. Вже в дебюті Андрій стартував на скидку на хід від Швеця й акцентованим ударом відкрив рахунок, а невдовзі після виходу на заміну Трофимюка скинув йому гольову передачу. Міг забивати ще. Така гарна форма голеадора не може не радувати.

Sport Arena