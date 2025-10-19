Перша ліга: Прикарпаття на виїзді перемогло Металург

Через повітряну тривогу гра на “Славутич Арені” розпочалася майже на три години пізніше.

Вже у дебюті зустрічі гості відкрили рахунок. Андрій Хома побачив, що голкіпер не повернувся у ворота і в один дотик пробив у дальній кут – 0:1. пише Правда.

Дуже швидко запоріжці пропустили ще: Василь Цюцюра після подачі з флангу випередив захисника і головою пробив у кут воріт – 0:2.

Ще до перерви “Прикарпаття-Благо” довело рахунок до розгромного. Трофимюк, який замінив Цюцюру, з меж штрафної майстерно пробив у кут воріт – 0:3.

Друга половина зустрічі вже перетворювалася на формальність. Господарі більше контролювали м’яч, але до гольових моментів справа не доходила.

Свій наступний матч івано-франківці зіграють вдома — у суботу, 25 жовтня, з «Інгульцем», який йде третім.