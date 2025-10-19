У Коломиї визначили п’ятьох переможців конкурсу стартапів — ФОТО

У Коломиї завершився конкурс стартапів, у межах якого визначили п’ять найкращих бізнес-ідей. Переможці отримають фінансову підтримку від громади — по 100 тисяч гривень на реалізацію власних проєктів.

Про результати конкурсу повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. За словами очільника громади, комісія обрала п’ятьох переможців, кожен із яких отримає сертифікат на 100 тисяч гривень для реалізації своєї ідеї.

«Цю ініціативу ми започаткували у 2023 році, і вже втретє Коломийська громада підтримує тих, хто наважився зробити перший крок до власної справи або розширити вже існуючий бізнес», — йдеться у повідомленні мера.

Які стартапи перемогли

Серед цьогорічних переможців — представники різних сфер малого бізнесу, від виробництва харчових продуктів до видавничої діяльності.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

1. Оксана Чабанюк планує відкрити мініпекарню у Коломиї з двома цехами: кондитерським та хлібопекарським. У першому виготовлятимуть торти, пряники, зефір і десерти, а у другому — хлібці на заквасці холодного бродіння та багети.

2. Костянтин Дідорак розвиває виробництво outdoor-меблів преміумкласу. Проєкт передбачає модернізацію технологічного процесу, оновлення обладнання та вихід продукції на міжнародні ринки.

3. Мавіле Матич працює у сфері екопродуктів. Вона має намір розширити виробництво олії холодного віджиму та розвинути лінійку органічних товарів місцевого виробництва.

4. Юрій Романюк представить історико-видавничий проєкт. Його мета — випустити серію книжок про історію Коломиї та Коломийщини за період від 1353 до 1825 року, щоб зробити регіональну історію більш доступною для широкого кола читачів.

5. Анна Бурбан розвиває локальний кавовий бренд «Кава з Коломиї». Її ідея передбачає виробництво обсмаженої та фасованої кави з реалізацією у торгових точках, сувенірних магазинах та закладах харчування.

Як розвивається програма підтримки бізнесу

Конкурс стартапів у Коломиї реалізують із 2023 року. У перший рік участь у ньому взяли кілька підприємців, а переможці отримували по 50 тисяч гривень на розвиток бізнесу.

У 2024 та 2025 роках кількість переможців зросла до п’яти, а розмір гранту збільшено до 100 тисяч гривень на кожен проєкт.

«Ми спостерігаємо позитивну динаміку — кількість учасників щороку зростає. Цього року у конкурсі взяли участь десять претендентів. Це найкращий доказ того, що програма працює», — зазначив міський голова Богдан Станіславський.

Підтримка підприємців — пріоритет громади

За словами мера, головна мета конкурсу — допомогти мешканцям міста реалізувати власні бізнес-ідеї і стимулювати економічний розвиток громади.

«Кожен, хто створює бізнес у нашій громаді, — це людина, яка рухає Коломию вперед. Саме з таких історій народжується розвиток і добробут», — йдеться у повідомленні міського голови.

Станіславський подякував усім учасникам конкурсу, підкресливши, що кожен із представлених проєктів був цікавим і продуманим.

Як відбувався відбір

Організацією конкурсу займалася спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники виконавчого комітету, фахівці у сфері економіки та підприємництва, а також експерти з розвитку громад.

Комісія оцінювала проєкти за кількома критеріями:

інноваційність ідеї ,

, реалістичність бізнес-плану ,

, соціальна та економічна користь для громади ,

, створення робочих місць.

За підсумками засідання визначили п’ять найкращих заявок, які отримають фінансування на реалізацію проєктів протягом року.

Підтримка малого бізнесу — стимул для розвитку міста

Конкурс стартапів став частиною комплексної стратегії розвитку місцевої економіки, яку реалізує Коломийська міська рада.

Завдяки цьому інструменту місцеві підприємці отримують стартовий капітал, а громада — нові робочі місця, надходження до бюджету і соціально значущі ініціативи.