У Нацполіції підтвердили, що мультик “Маша і Ведмідь має зв’язок з росією

Національна поліція України підтвердила, що дитячий мультсеріал «Маша і Ведмідь» пов’язаний із Росією. Його офіційний сайт зареєстрований на російському домені, а сторінки у соцмережах мають посилання на заборонену в Україні платформу «ВКонтакте».

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він зазначив, що у разі введення санкцій, поліція готова допомагати обмежувати цей контент в Україні.

Зараз питання вже розглядають СБУ, РНБО, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, МВС та Міністерство культури.

"Мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить РФ, аби вдертися в мізки нашим дітям. Батьки часто не звертають уваги, що вмикають малечі в ютубі. Мусимо вичистити це поле від російського контенту та стимулювати створення свого продукту. Бо, як бачимо, роспропаганда заходить абсолютно всюди, де може це зробити", – написав Юрчишин.

Мультсеріал «Маша і Ведмідь» створений російською студією Animaccord. За словами дослідниць Ольги Тищук-Вольської та Оксани Мороз, у ньому є елементи російської пропаганди, зокрема:

головна героїня поводиться безкарно,

носить радянські символи — кашкет із червоною зіркою та шолом танкіста,

просувається ідея мілітаризації, навіть у дитячому контенті.

За аналітикою компанії Sub Sub, україномовний YouTube-канал «Маша та Ведмідь» — один із найпопулярніших серед дитячої аудиторії в Україні. У 2025 році він зібрав понад 800 мільйонів переглядів, що могло принести його власникам з РФ понад $2,4 мільйона доходу — лише з української аудиторії.

Експертка Ольга Тищук-Вольська наголосила, що таким чином українські перегляди можуть прямо чи опосередковано фінансувати агресора.

Юрчишин підсумував: ситуація доводить, наскільки важливо створювати і розвивати українські анімаційні проєкти, які зможуть повністю замінити російський контент.