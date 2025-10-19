На Франківщину прибули 15 людей з прифронтових областей

Прикарпаття продовжує приймати людей з прифронтових областей.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

В область прибули 15 мешканців Лиманської, Краматорської, Дружківської, Констянтинівської та Слов’янської громад Донецької області.

Людей безкоштовно перевезли, розмістили у місцях тимчасового проживання Івано-Франківського та Калуського районів. Їм надано соціальний супровід, допомогу в оформленні статусу ВПО, психологічну та медичну підтримку.

На транзитному пункті міжнародні організації здійснили реєстрацію на одноразову грошову допомогу.

Гаряча лінія координаційного штабу з розміщення евакуйованих осіб в Івано-Франківській області:+38 (099) 470-92-41 (у робочий час).

Евакуація здійснюється у тісній співпраці між Івано-Франківською та Донецькою облдержадміністраціями, Офісом Президента України, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, АТ «Укрзалізниця», БО «Координаційний гуманітарний центр», БФ «Рокада» та місцевих громад.