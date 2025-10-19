У Парижі пограбували Лувр

У неділю, 19 жовтня, у Луврі, одному з найвідоміших музеїв світу, сталося пограбування. На місці події працюють поліція та представники музею, триває розслідування. Музей тимчасово закритий для відвідувачів.

Міністр культури Франції повідомив, що ніхто не постраждав, йдеться у публікації ВВС.

«Я перебуваю на місці події разом із працівниками музею та поліцією. Триває розслідування», — зазначив він.

На цей момент немає підтвердженої інформації щодо того, чи було викрадено якісь експонати.

Відомо лише, що музей тимчасово закритий для відвідувачів, а поліція проводить обстеження приміщень та опитує свідків.

Правоохоронці обіцяють надати додаткову інформацію після завершення першочергових слідчих дій.

У Луврі щодня перебуває тисячі туристів, тому інцидент викликав значний резонанс у місцевих ЗМІ та соцмережах.