До рідного села П’ядики повертається Захисник України Юрій Мокрицький

До рідного села П’ядики, що на Коломийщині, сьогодні, 19 жовтня, «на щиті» повертається Захисник України Юрій Мокрицький.

О 15:30 траурний кортеж вирушить із міста Коломия та прибуде до домівки Героя — с. П’ядики, вул. Козачівка, 8.

Після цього скорботна процесія прямує до Будинку культури, де всі охочі зможуть віддати шану полеглому Захиснику.

О 17:00 у Будинку культури відбудеться читання Псалтиря за упокій душі Юрія Мокрицького.



У понеділок, 20 жовтня, о 14:00 від Будинку культури розпочнеться похоронна процесія, під час якої громада П’ядиків попрощається зі своїм Героєм.