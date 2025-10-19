ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську відбулися змагання зі спортивної ходьби

Автор: Олег Мамчур
Спортсмени змагаються у вуличному марафоні в Україні
В Івано-Франківську 18 жовтня 2025 провели Чемпіонат України з легкої атлетики зі спортивної ходьби з марафону та півмарафону серед дорослих та молоді та XXIX всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби “Вечірній Івано-Франківськ”. За перемогу в турнірах боролися 120 учасників з різних областей України.

Про це кореспонденту Суспільного розповів організатор змагань, президент Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області Віталій Матешко.

За його словами, цього року у змаганнях з’явилися дві нові дистанції.

Франківськ, змагання, спортивна ходьба, Віталій Матешко

“Ми працюємо в умовах воєнного стану і це накладає певні відмінності. Разом з тим, ми намагаємося дотримуватися всіх вимог для того, щоб спортсменам було комфортно”, — розповів Віталій Матешко.

Франківськ, змагання, спортивна ходьба

Учасниця з міста Суми Дарина Ющенко каже, що займається легкою атлетикою 6 років. До змагань її готували тренери Олена та Сергій Мірошніченки. Дівчина виборола друге місце на дистанції 10 кілометрів.

Франківськ, спортивна ходьба, Франківськ

“Дистанція складна, бо вона була велика, також на ній була гірка. І складною була підготовка до змагань — у Сумах лунають вибухи (через обстріли РФ — ред.). Це заважає, але ми тренуємося попри це”, — каже Дарина Ющенко.

Змагання, Франківськ, ходьба, Дарина Ющенко

Артем Кругляк виборов перше місце на дистанції три кілометри. Хлопець приїхав з Хмельницького. Він розповідає, що перемогти йому допомогла підтримка близьких та віра у себе.

Франківськ, спортивна ходьба, ІФ

“Було важко, але я зміг. Вірив у себе. Мене підтримували всі. “Трійка” — нелегка дистанція, ще й під горб та з горба. Готувався десь тижні зо два”, — розповідає Артем Кругляк.

Франківськ, змагання, спортивна ходьба

Представниця команди Івано-Франківської області, майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби Христина Юдкіна розповіла, що на цих змаганнях від Івано-Франківщини виступило 15 спортсменів.

Зі слів організатора змагань Віталія Матешка, серед учасників було розіграно 20 комплектів нагород.

За підсумками змагань, перше загальнокомандне місце вибороли спортсмени із Волинської області, друге — зі Сумської, третє — з Житомирської. Легкоатлети Івано-Франківської області на цих змаганнях вибороли 8 місце.

Джерело(а) інформації

Суспільного

