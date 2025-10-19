У Франківську відбулися змагання зі спортивної ходьби

В Івано-Франківську 18 жовтня 2025 провели Чемпіонат України з легкої атлетики зі спортивної ходьби з марафону та півмарафону серед дорослих та молоді та XXIX всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби “Вечірній Івано-Франківськ”. За перемогу в турнірах боролися 120 учасників з різних областей України.

Про це кореспонденту Суспільного розповів організатор змагань, президент Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області Віталій Матешко.

За його словами, цього року у змаганнях з’явилися дві нові дистанції.

"Ми працюємо в умовах воєнного стану і це накладає певні відмінності. Разом з тим, ми намагаємося дотримуватися всіх вимог для того, щоб спортсменам було комфортно", — розповів Віталій Матешко.

Учасниця з міста Суми Дарина Ющенко каже, що займається легкою атлетикою 6 років. До змагань її готували тренери Олена та Сергій Мірошніченки. Дівчина виборола друге місце на дистанції 10 кілометрів.

“Дистанція складна, бо вона була велика, також на ній була гірка. І складною була підготовка до змагань — у Сумах лунають вибухи (через обстріли РФ — ред.). Це заважає, але ми тренуємося попри це”, — каже Дарина Ющенко.

Артем Кругляк виборов перше місце на дистанції три кілометри. Хлопець приїхав з Хмельницького. Він розповідає, що перемогти йому допомогла підтримка близьких та віра у себе.

“Було важко, але я зміг. Вірив у себе. Мене підтримували всі. “Трійка” — нелегка дистанція, ще й під горб та з горба. Готувався десь тижні зо два”, — розповідає Артем Кругляк.

Представниця команди Івано-Франківської області, майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби Христина Юдкіна розповіла, що на цих змаганнях від Івано-Франківщини виступило 15 спортсменів.

Зі слів організатора змагань Віталія Матешка, серед учасників було розіграно 20 комплектів нагород.

За підсумками змагань, перше загальнокомандне місце вибороли спортсмени із Волинської області, друге — зі Сумської, третє — з Житомирської. Легкоатлети Івано-Франківської області на цих змаганнях вибороли 8 місце.