На Прикарпатті за ніч згоріли два житлові будинки — ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Пожежники гасять вогонь у двоповерховому будинку вночі
19 жовтня рятувальники Івано-Франківщини двічі ліквідовували пожежі у приватних будинках.

У селі Креховичі Калуського району близько 01:30 зайнялася покрівля дерев’яного будинку з мансардою. Через сильний вітер та велике горюче навантаження полум’я швидко поширювалося. Площа займання становила близько 100 м², пожежу ліквідували о 03:18, пише обласне ДСНС.

У Ворохті на Надвірнянщині о 05:17 загорілася покрівля двоповерхової новобудови площею близько 150 м². Вогонь повністю загасили о 08:12.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню. На щастя, травмованих і загиблих немає.

Причини займання з’ясовують фахівці.

