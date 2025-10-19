Прикарпатців закликають не купувати м’ясо на стихійних ринках

Жителів Франківщини закликають не купувати м’ясо та м’ясні продукти на стихійних ринках. Таке м’ясо може бути заражене паразитами і становити серйозну загрозу для здоров’я.

“Одна з небезпечних хвороб, яку можна підхопити від недобре перевіреного м’яса — саркоцистоз. Це паразити, які вражають м’язи тварин: серце, скелет, діафрагму, кишківник. Найчастіше збудники зустрічаються у м’ясі корів, свиней, птиці — як домашніх, так і диких”, – інформують у Держпродспоживслужбі області.

Людина може заразитися саркоцистозом, з’ївши заражене м’ясо, яке погано проварене або просмажене. Симптоми хвороби — слабкість, поганий апетит, діарея. У тяжчих випадках можуть бути ускладнення з боку травлення.

У тварин саркоцистоз призводить до виснаження, падіння продуктивності й навіть загибелі. Тому дуже важливо, щоб усі тварини перед забоєм проходили ветеринарну перевірку, а м’ясо — відповідну експертизу.

Особливо сприяє поширенню паразитів недотримання чистоти на фермах, вільний доступ собак і котів, несвоєчасне прибирання решток тварин. Паразити можуть виживати в ґрунті до трьох років і легко передаються через корм.

Щоб уникнути зараження, м’ясо потрібно не лише купувати в надійних місцях, але й добре проварювати або просмажувати.